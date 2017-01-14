في يوم الاثنين المنصرم ١١ / ٤ / ١٤٣٨ وفي ليلة من ليالي الوفاء ، المعطرة بنسائم المودة والصفاء ؛ احتفل منسوبو مدرسة خالد بن الوليد بالهياثم بتكريم اثنين من قادتها الذين ودعوها بعد قيادة دفتها بضع سنين : حيث ودعوا المربي الفاضل الأستاذ / ماجد بن عمر العاصمي ( قائد المدرسة السابق والذي أحيل للتقاعد ) وكذلك الأستاذ الفاضل / حسن بن مهدي آل رشيد ( وكيل المدرسة والذي تم تكليفه قائداً لمدرسة نعجان ) .
وقد بدئ الحفل بكلمة ضافية عن مآثرهما الجميلة في المدرسة ومع الزملاء ، ثم ألقى الشاعر الأستاذ / ناصر بن أحمد الخريش قصيدتين جزلتين أهداهما لمقام فارسي الحفل نالتا استحسان الحضور ، تلا ذلك توزيع الهدايا والدروع التذكارية التي عبر بها الزملاء عن صادق مودتهم وتقديرهم لزميليهم ، تناول الجميع بعد ذلك وجبة العشاء في جو أخوي مفعم بالمحبة .
وقد شرّف الحفل – والذي أقيم في استراحة الرواد بالدلم – نخبة من أعيان التربويين ، وعلى رأسهم الأستاذ / مبارك بن عمر العاصمي مدير مدارس الهلال العالمية ، والأستاذ / تركي بن عمر العاصمي قائد مدرسة البدع ، وكذلك الأستاذ / فيصل بن عبد الله العاصمي مدير الإسكان بجامعة سطام ، كما شرف الحفل بحضور الأستاذ / عبدالله بن ناصر السبيعي قائد مدرسة الوليد بن عبد الملك ، والأستاذ / نايف بن قنيفذ القحطاني المرشد الطلابي بمدرسة نعجان ، والأستاذ / عبد الله بن شعوان السبيعي ، إضافة إلى الزملاء بالمدرسة كافة بقيادة الأستاذ / خالد بن فرحان الدهمشي .
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