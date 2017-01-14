تعقد الجمعية السعودية للاستزراع المائي، اجتماع الجمعية العمومية السنوي اليوم الخميس 14 ربيع الأخر 1438هـ الموافق 12 يناير 2017م في فندق موفنبيك سيتي ستار بمدينة جدة، حيث يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه قطاع الاستزراع المائي في السعودية نمواً وتطوراً متسارع على جميع الأصعدة نضير الدور الكبير الذي تقدمه وكالة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة من مساندة ودعم الجمعية لتحقيق جميع الأهداف التي وضعت من خلال التعاون البناء والمثمر بين الجانبين ما انعكس إيجابا على مسيرة عمل الجمعية خلال السنوات الماضية وساهم في توسيع قاعدة نشاطاتها على مستوى المملكة.
وحققت الجمعية السعودية للاستزراع المائي، العديد من الإنجازات الكبيرة وفي مقدمتها تشغيل وتفعيل برنامج دعم ومراقبة الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية، كما لعبت الجمعية دورا كيبرا في مساعدة مشاريع الاستزراع للحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي، إضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.
من جهته، عبر رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس أحمد البلاع عن شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وسعادة وكيل الوزارة للثروة السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة لما تجده الجمعية من اهتمام ودعم ورعاية مماساهم في تذليل الكثير من العقبات وهيئ للجمعية أرض صلبة لتحقيق الأهداف المنشودة والعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص الاستزراع المائي في المملكة.
يذكر أن الجمعية السعودية للاستزراع المائي، تعقد اجتماعات سنوية لأعضاء الجمعية العمومية المنتسبين للجمعية بهدف اطلاعهم على إنجازات وأنشطة الجمعية خلال العام وكذلك عرض لتقدم سير الأعمال والخطط المستقبلية التي تعتزم الجمعية الشروع فيها بالتعاون مع شركائها وعلى راسهم وزارة البيئة والمياه والزراعة.
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