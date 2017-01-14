أعلنت الجمعية الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد “ساعد” عن وظيفتين شاغرتين في المحاسبة والسكرتارية من الجنسين وذلك للعمل في مقرها بالرياض بنظام العقد السنوي .
واشترطت “ساعد” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، وألا يقل مؤهله عن البكالوريوس من قسم المحاسبة أو إدارة الأعمال لوظيفة محاسب ، ومؤهل لايقل عن دبلوم لوظيفة سكرتير ، وكذلك خبرة في المجال لاتقل عن سنه ، وأكدت على من يجد في نفسه القدرة للعمل في الجمعية وفق الشروط المطلوبة الإتصال على هاتف 0539022998 وإيميل ajfn2015@hotmail.com
من جانبه ، عقدت الجمعية مساء أمس الثلاثاء في مقرها بمستشفى “المشاري” اجتماعآ مع الفرق العاملة ، وترأس الدكتور إبراهيم الزعاقي نائب رئيس الجمعية الجلسة ، واستعرض عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامه والإعلام عبدالله الحربي أهداف واستراتيجيات “ساعد” في دعم مرضى التصلب العصبي .
كما تحدثت رئيس اللجنه التثقيفية الدكتورة مشاعل القحطاني عن محتوى التواصل بين الجمعية والمرضى والمجتمع ككل ، وتباحث رئيس اللجنة المالية غدير العطيشان مع الحضور الأمور المالية في المستقبل القريب للجمعية وآلية العضوية المدفوعة. ثم تم توزيع لجان العمل لتنفيذ الخطط التوعوية والتثقيفية بمتابعة أعضاء مجلس الإدارة وتنسيق لجنة العلاقات العامة والإعلام.
يذكر أن الجمعية الخيرية لدعم مرضى التصلب العصبي المتعدد “ساعد” تأسست في مطلع عام 2016 ، وتستهدف عدد كبير من المصابين في المملكة ، ويضم مجلس إدارتها عددآ من الأطباء العاملين في الحقل الصحي والإداري والإعلامي.
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