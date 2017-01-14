عقدت اللجنة المُشكلة بقرار معالي مدير الجامعة لتفعيل الاتفاقية المبرمة بين جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والمديرية العامة لمكافحة المخدرات اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 12/3/1438هـ وذلك لمناقشة مقترحات عمل البرامج التدريبية والتوعوية التي يمكن إقامتها في الجامعة خلال الفترة القادمة.
وقد عُقد الاجتماع في مكتب رئيس اللجنة بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم الحارثي، وحضره كل من الدكتور/ محمد بن حسين قيسي، والدكتور/ عمر بن محمد دين، والأستاذ/ عبدالعزيز بن فهد الجعيدي، كما حضره عبر الربط الشبكي عبر الهاتف: الدكتور/ عبدالملك بن صالح التميمي (نائب ومنسق اللجنة) والدكتور/خالد بن مطر السهلي، والدكتورة/ نورة بنت حمد الضعيان.
وقد أشار الدكتور الحارثي إلى أهمية تفعيل بنود الاتفاقية المبرمة مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للتوعية والتثقيف حول هذه الآفة الخطيرة في المجتمع.
ودار النقاش حول البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية والثقافية والتوعوية والتدريبية التي يمكن تنفيذها وإقامتها خلال الفترة المتبقية من الاتفاقية وهي عام كامل، واقترح الأعضاء مجموعة من البرامج والفعاليات النافعة لطلبة الجامعة ومسؤوليها، حيث كانت البرامج المقترحة تستهدف جميع شرائح المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، كما تستهدف البرامج كذلك مجتمع المحافظات التي تقع فيها فروع الجامعة.
وسيتم رفع توصيات الاجتماع – والتي تحتوي على خطة عمل مجدولة زمنياً- لمعالي مدير الجامعة لإقرارها والبدء بالعمل بها ابتداءً من الفصل الثاني لهذا العام إن شاء الله.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج