تسلم رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة الجديد صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود، رسمياً أمس الثلاثاء، الأمور المتعلقة بالإتحاد، في مقره بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وبحضور عضو مجلس الإدارة جابر بن حسين الفيفي وعضو مجلس الإدارة عبيد بن غازي مدني والمراقب الدولي الحكم منصور بن عبدالله ابن حسين والمرشح للجنة التحكيم.
وبعد ذلك تجول الأمير محمد في مقر الاتحاد ومُصافحاً الموظفين والعاملين فيه وفي مقدمتهم المدير التنفيذي المكلف المهندس علي المسرحي، وباشر مهامه في مكتبه بعقد إجتماعات وترتيبات للفترة المقبلة.
وجاء تأخير إنهاء إجراءات عملية الإستلام والتسليم، بسبب ظروف مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في البطولة العربية الـ22 التي أختتمت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد الماضي، وتلبيةً لرغبة الرئيس السابق للإتحاد محمد عبدالشكور إسلام، الذي كان متواجداً مع البعثة، والذي تخلف عن الحضور إلى العاصمة الرياض أمس لظروف مُفاجئة.
ومن المنتظر أن يُعقد الإجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد الأسبوع المقبل، حيث ضم المجلس كل من الأعضاء، جابر بن حسين الفيفي وعبيد بن غازي مدني ومشهور بن فاروق مراد وعبدالعزيز بن عبدالقادر الشرقي ومحمد خليفة الصالح ويوسف عبدالله الناجم وحمود محمد المالكي وفتحي بن حبيب القصاب.
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