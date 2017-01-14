بحضور عدد من الإعلاميين ، و في خطوة إيجابية تقوم بها إدارة تعليم الخرج ، أعلن رجل الأعمال المعروف والداعم للعديد من المناشط الرياضية بالمملكة الاستاذ فهد المطوع ،موافقته النهائية لمشروع الشراكة المجتمعية مع إدارة تعليم محافظة الخرج ،وذلك من خلال إقامة مسابقة جائزة فهد المطوع للتميز الرياضي بتنظيم إدارة تعليم الخرج.
جاء ذلك بعد أن قام وفد من إدارة تعليم الخرج مساء الإثنين بزيارة لمنزل رجل الأعمال فهد المطوع بالرياض يتقدمهم مدير العلاقات العامة أ. منصور السعيدان ، و الإعلامي التربوي خالد مطلق ، و الإعلامي محمد القحطاني ، و كان في إستقبالهم رجل الأعمال فهد المطوع و وكيله الاستاذ محمد عادي وطاقم المركز الاعلامي بفريق النخيل.
حيث أستعرض وفد تعليم الخرج فكرة مشروع مسابقة جائزة التميز الرياضي ،والمناشط التي ستقام خلال تلك المسابقة، والوقت المقترح لإقامة هذه المسابقة ، و الذي من المتوقع أن تقام في بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام .
.عقب ذلك تم الإتفاق على تدشين مسمى المسابقة ليصبح جائزة الأستاذ فهد المطوع للتميز الرياضي وذلك بتنظيم إدارة تعليم الخرج وفي ختام الإتفاقية قدم وفد إدارة تعليم الخرج عدد من الدروع للأستاذ فهد المطوع تقديراً على ما يقوم به من خلال دعم العديد من المناشط الرياضية والشبابية .
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