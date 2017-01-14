شركة وطنية كبرى تعمل في مجال الخدمات الزراعية تبحث عن مرشحين سعوديين للعمل في منطقة الخرج في الوظائف التالية :
. مشغل
. فني لحام
. مسؤول مخازن
.عامل تحميل
.مشغل رافعة شوكية
.مشغل ميزان
.فني الالات صناعية
.مشغل- تعبئة الجلوكوز
يشترط القدرة البدنية واللياقة العامة كما يفضل ان تكون لديه معرفة عامة بقواعد الأمن والسلامة وخبرة بنفس المجال
ترسل السيرة الذاتية مع طلب التوظيف عن طريق البريد الالكتروني على العنوان المبين اسفله مع الاشارة في خانة الموضوع الى المنصب المطلوب
N.aldrees@arasco.com لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع مسؤول التوظيف مباشرة على هاتف رقم 0112612551
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