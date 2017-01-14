تبدأ الكلية التقنية بالخرج في استقبال طلبات lالمتقدمين للقبول للفصل الثاني من العام التدريبي 1437 – 1438هـ , اللذين سبق لهم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, وذلك لانهاء باقي اجراءات القبول النظامية.
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الكلية التقنية بالخرج تبدأ في استقبال طلبات lالمتقدمين للقبول للفصل الثاني من العام التدريبي 1437 – 1438هـ
الكلية التقنية بالخرج تبدأ في استقبال طلبات lالمتقدمين للقبول للفصل الثاني من العام التدريبي 1437 – 1438هـ
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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