تداول عدد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر بعضاً من جنود القوات المسلحة المرابطين في الحد الجنوبي، أثناء ترديدهم لأهازيج حماسية، تؤكد تمسكهم بخياري النصر أو الشهادة في سبيل الدفاع عن العقيدة والوطن.
وتضمنت الأهازيج ترديد الجنود لعبارة: “إما النصر يا دار وإلا الشهادة”، أثناء جلوسهم في شكل حلقة داخل معسكرهم وهم يحملون أسلحتهم تحسباً لأي طارئ.
وأعرب متداولو المقطع عن اعتزازهم وافتخارهم بأبطال الحد الجنوبي، واصفين صمودهم بأنه يرفع رأس كل مواطن محب لوطنه، داعين لهم بالنصر، وأن يعيدهم الله إلى أهلهم سالمين.
وفق “أخبار 24”.
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