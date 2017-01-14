الدكتور محمد بن بادي الحربي

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مواطن يرصد ألف ريال للحصول على دواء لا يجده بالصيدليات لوالدته.. ومدير صحة المدينة يتدخل

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