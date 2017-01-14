ضمت قائمة تناولت بالترتيب أكثر رجال الأعمال إنفاقاً لأموالهم في أعمال الخير والإحسان حول العالم، رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، الذي احتل المركز السادس عالمياً من حيث حجم الأموال التي أنفقها.
ويعتبر الراجحي العربي الوحيد الذي ظهر اسمه في هذه القائمة؛ حيث أنفق نحو 5.7 مليار دولار في أعمال الخير حتى الآن، فيما لفتت شركة “ويلث إكس” للأبحاث التي أصدرت القائمة، إلى أن إجمالي التبرعات التي أغدقها أكبر 20 محسناً في العالم على أعمال الخير، لم تزد على 106 مليارات دولار.
وتصدر قائمة رجال الأعمال المحسنين أثرى أثرياء العالم بيل غيتس، مؤسس شركة “مايكروسوفت”؛ حيث بلغ مجموع ما تبرع به 27 مليار دولار، ليحل بعده وارن بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة “بيرك شاير هاثاواي”، الذي تبرع بمبلغ 21 مليار دولار، وفقاً لـ”العربية نت”.
وجاء في المركز الثالث جورج سوروس وهو مستثمر هنغاري، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “سوروس”، لإدارة الصناديق الاستثمارية، وقد تبرع بـ8 مليارات دولار لمؤسسات خيرية مختلفة، يليه عظيم بريمجي، رجل الأعمال والملياردير الهندي، الذي يعمل في مجال التكنولوجيا، وتبرع حتى الآن بما يقارب 8 مليارات دولار.
وفي المركز الخامس حل تشارلز فرانسيس فيني، الذي يُطلق عليه “جيمس بوند أعمال الخير”، وقد تبرع حتى الآن بنحو 6.3 مليار دولار من ثروته لجمعيات خيرية مختلفة، ثم رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي، وقد تبرع حتى الآن بأكثر من 5.7 مليار دولار من ثروته، فيما حل في المركز السابع الشريك المؤسس لشركة “إنتل” جوردون مور؛ حيث تبرع بأكثر من 5 مليارات دولار لجمعيات وحملات تختص بالحفاظ على البيئة ورعاية المرضى وتطوير العلوم.
وحل في المركز الثامن كارلوس الحلو وهو رجل أعمال مكسيكي من أصول لبنانية، ويعدّ من أغنى الأشخاص في العالم، وقد تبرع بـ4 مليارات دولار لجمعيات خيرية حتى الآن، وجاء بعده في الترتيب إيلي برود وهو رجل أعمال أمريكي تبرع خلال حياته بما قيمته 3.3 مليار دولار، وفي المركز العاشر للقائمة حل جورج قيصر، وهو رئيس مجلس إدارة شركة “بوك” المالية، وقد تبرع لدعم مجالات عدة من بينها التعليم والمؤسسات الدينية بنحو 3 مليارات دولار.
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