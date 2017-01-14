نشر مواطن من خلال حسابه على موقع “تويتر” عدة تغريدات بيّن خلالها تعرض أحد أقربائه لحادث سطو مسلح؛ حيث قام لص بسرقة سيارته من نوع “يوكن 2017″، في حي حطين بمدينة الرياض.
وأوضح المواطن المعرف على “تويتر” بـ”أبو معاذ التميمي”، أن السيارة سرقت بعد طعن سائقها بالسلاح الأبيض من أمام أسواق “الدانوب”، مبيناً أنها سيارة سوداء مظللة، لافتاً إلى أنهم فتحوا بلاغاً بالواقعة.
وبينما دشن مغردون وسماً للتضامن مع صاحب السيارة باسم “سرقت يوكن بالسلاح بالرياض”، عرض التميمي مبلغ 5 آلاف ريال مكافأة لمن يدل على مكان السيارة.
وفق “أخبار 24”.
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