أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن الكويت ستسلم إيران قريباً رسالة باسم دول مجلس التعاون الخليجي، تتعلق بالحوار معها.
وقال الجارالله في تصريحات صحافية أمس الجمعة إن الكويت قامت فعلاً بالاتصال بإيران لنقل وجهة النظر الخليجية فيما يتعلق بالحوار معها، مضيفاً بحسب “الحياة” أن الاتصالات لا تزال مستمرة مع الجانب الإيراني، لتحديد موعد يناسب الجانبين، لتسليم تلك الرسالة.
وكانت الكويت قد أعلنت عقب انعقاد القمة الخليجية الـ37 بالبحرين في ديسمبر الماضي، أنها كُلفت بنقل رسالة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران.
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