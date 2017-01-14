كشف مواطن في زيارة قام بها لوحدة الابتزاز والجرائم المعلوماتية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن العديد من طرق ابتزاز الشبان والفتيات التي تتم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة.
وقال المواطن، ويدعى منصور الرقيبة، في مقطع قصير وثق خلاله الزيارة، إن هناك 3 برامج على الأكثر، حسب استطلاع العاملين بالهيئة، ينقل لها المعلومات وتستخدم في الابتزاز، هي (الأيموا واللاين والـ vcee )، حيث يتم اصطياد الفريسة بطرق مخادعة، وبمجرد أن يتم فتح الكاميرا تحصل على جميع البيانات الخاصة بالشخص المراد ابتزازه.
وأضاف: بعد ذلك تبدأ مرحلة جديدة وهي المحاسبة، والتي بموجبها يحصل المبتز من الشخص على مبالغ طائلة، والتي وصلت في بعض القضايا إلى 100 ألف، وتابع موجهاً حديثه للنساء اللاتي يركبن في سيارات مشاوير تحتوي على شواحن، محذراً من هذه الشواحن، وذلك لاتصالها بجهاز لاب توب، مؤكداً أنه بمجرد تركيب الشاحن يحصل على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بهن.
وفق “أخبار 24”.
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