أظهرت شجرة كبيرة وسط إحدى صحارى المملكة مقاومة نادرة تجاه محاولة عدد من الأشخاص المعتدين على الحياة الفطرية قطعها واجتثاثها من جذورها.
ورصد مقطع فيديو الشجرة وقد أُوثقت بحبل متين، ورُبط الحبل بعد ذلك إلى سيارة نقل (نيسان بيك أب)؛ بغية جرّها بقوة وإسقاطها على الأرض؛ للبدء في تقطيعها وكسر جذوعها.
واصطدمت إرادة المعتدين بمتانة الشجرة، حيث عجزت السيارة عن اجتثاث الشجرة، ما سبب قوة معاكسة استطاعت رفع السيارة عن الأرض، لتهوي بشدة وتبعثر آمال المعتدين على الحياة الفطرية في قطع الشجرة وفصلها عن بيئتها.
ولاقى المقطع تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مطالبة الجهات المعنية بإيقاع العقوبات على ممارسي الاحتطاب الجائر ووضع حد للممارسات التي تروم تدمير الغطاء النباتي في صحارى المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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