علقت إدارة التعليم بمحافظة القريات، اليوم الجمعة على واقعة المقطع المصور الذي تم تداوله بشكل واسع ووثق حضور أولياء أمور رجال لمدرسة بناتهم لاستلام نتائجهن، مؤكدة أن الجهات المختصة تحقق في الواقعة.
وأوضح علي العطشان، المتحدث الرسمي للإدارة، أنه إشارة إلى ما تم تداوله حول الابتدائية الرابعة بالقريات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات، فقد تم إبلاغ قائدة المدرسة بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع، لهن أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائياً.
وتابع: “إن ما حدث سيتم التحقق منه من الجهات المختصة بالإدارة، وهو اجتهاد شخصي من قائدة المدرسة، وخارج وقت الدوام الرسمي”.
وفق “أخبار 24”.
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