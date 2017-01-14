نشرت وسائل إعلام أمريكية اليوم (الجمعة) صورة للمتهم بقتل الطالب السعودي حسين النهدي، الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.
وأوضحت أن المتهم يدعى كولين أوسبرن 27 عاماً، تم القبض عليه يوم أمس الخميس ووجهت له التهمة رسمياً، كما أظهرت سجلاته وجود سوابق جنائية.
يذكر أن المبتعث النهدي قُتل إثر اعتداء في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن في الـ30 من أكتوبر الماضي، حيث حضرت الشرطة والإسعاف لموقع الحادث وتم نقله للمستشفى، قبل أن يُعلن عن وفاته بعدها بساعات.
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