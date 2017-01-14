أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الجمعة) تسليم الطفلة الرضيعة المعنفة “دارين”، إلى والدتها، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنف.
جاء ذلك حسبما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في تغريدة قال فيها: “شكراً لتفاعلكم..تم بحمد الله قبل قليل تسليم الطفلة المعنفة إلى والدتها، وسيتم تطبيق الأنظمة بحق المعنف”.
يذكر أن والدة الطفلة دارين كانت قد استنجدت بالجهات المختصة لإنقاذ ابنتها من يد أبيها الذي يقوم بتعذيبها، حيث استعانت بموقع “تويتر” لنشر صرختها، موضحة أن زوجها أخذ الطفلة منذ أن كان عمرها شهرا واحدا، مطالبة بإرجاع ابنتها خشية أن يقتلها.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج