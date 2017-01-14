أعلنت وزارة النقل اليوم (الجمعة) عن انتهاء أعمال التوسعة في دوران الدرعية على طريق الملك خالد عند تقاطع الدرعية الرئيسي وافتتاحه للحركة المرورية.
وأوضح المهندس سلمان الضلعان مدير الإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض، أن هذا المشروع يهدف إلى رفع مستوى انسيابية الحركة والحد من الازدحام المروري، لافتاً إلى أنه ضمن المجموعة الخامسة من مشروعات الطرق الثانوية بمنطقة الرياض.
وأضاف أن هذا الدوران يعد توسعة للتقاطع الذي يشهد ازدحاما مستمرا بمدخل محافظة الدرعية من الناحية الشرقية، حيث أتاح الدوران ناحية الجنوب وإلى وسط الرياض، لتسهيل الحركة دون الحاجة للتوقف عند إشارة المرور، وكذلك يجعل خيار الدخول لمدينة الدرعية متاحا بغير المدخل الرئيسي، وبالتحديد المنطقة الجنوبية التاريخية.
وفق “أخبار 24”.
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