حقق نجم نادي النصر اللاعب أحمد الفريدي، أمنية الطفل ” نايف ” صاحب العشر سنوات وهو أحد الأطفال المصابين بمرض السرطان بالرأس، الذي طلب من والده أن يلتقط صورة مع نجمه المفضل أحمد الفريدي،حينها لم يكن أمام والده سوى الدخول إلى حساب اللاعب بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” والطلب منه ليستجيب له.قابل ذلك اللاعب الفريدي بالترحاب والتشريف ، وبالفعل حضر نايف أول تدريبات الفريق التي انطلقت أمس الأول، قادماً من المنطقة الشرقية،وأخذ العديد من الصور التذكارية مع جميع اللاعبين.وفق”النادى”.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
جديد المقالات
سلمان الانجاز والإعجاز
علي الخليفة3087 0
تحية تقدير واجلال لمعلم الاجيال
علي عبدالله العقيفي3717 0
شجنٌ يسيلُ بين ضلوعي
ماجد سليمان6328 0
السعودية ومرحلة ما بعد البترول
عبدالعزيز محمد الموسى6503 0
#ذكرى_البيعة .. للملك الصالح
سعود الضحوك12383 0
ذكرى البيعة تأتي لتجديد عهد الوفاء للقيادة
الدكتور محمد بن بادي الحربي11207 0
الفريدي يحقق أمنية نايف
لا يوجد وسوم
0 196
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884904320.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج