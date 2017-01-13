أصبح الغموض يلف مصير انتقال لاعب الوسط العراقي سعد الأمير من القادسية إلى الأهلي بعدما فوجئ الأول أن مدير الاحتراف في الأهلي أحمد بامعوضه سلمه شيك بنكي غير مصدق مما دعى معدي الهاجري إلى رفض استلامه والمطالبة بتصديق الشيك قبل رفع الاتفاقية إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم لحفظ حقوق ناديه نافيا أن يكون هناك دخول من أندية أخرى في طريق المفاوضات لضم سعد الأمير وقال: “حتى لو تم رفع قيمة الصفقة إلى عشرة ملايين ريال لن ينتقل اللاعب إلا للأهلي بحالة وفاء إدارتهم بوعدها في إحضار الشيك المصدق”.وفق “الرياض”.
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