قال المتحدث الرسمي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، اليوم (الجمعة)، إن شاباً في العقد الرابع من العمر لقي مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري من قبل شقيقه في مدينة الخبر.
وأوضح أن الشرطة تلقت بلاغاً يوم أمس (الخميس) عند الساعة 9:00 مساءً يفيد بإسعاف مواطن ثلاثيني مصاب في كتفه ووفاته جراء الإصابة بعدما أطلق شقيقه النار عليه إثر خلاف عائلي.
وأفاد بأن الشاب الجاني هو من نقل أخاه المصاب إلى المستشفى، لافتاً إلى أن الجاني تعرض كذلك لإصابة في الركبة وأُدخل إلى المستشفى للعلاج، كما تم التحفظ عليه.
وأشار العقيد الرقيطي إلى أن الشرطة استجوبت الجاني، وباشر المختصون بها إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، تمهيداً لإحالة ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفق”أخبار 24″.
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