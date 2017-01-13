أصدرت وزارة التعليم دليلاً مفصلاً لإجراءات القبول والتسجيل للطلبة السعوديين والمقيمين في المراحل التعليمية المختلفة (رياض أطفال، ابتدائي، متوسط، ثانوي) بالمدارس التابعة لإدارات التعليم العام والمدارس الأهلية.
وأوضحت أن التسجيل في رياض الأطفال ممكن لكل طفل أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن السادسة، وتبدأ فترة التسجيل لكل فصل دراسي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه، ويستمر حتى اكتمال الشواغر، مع إعطاء أولوية التسجيل لمن يسجل أولاً.
وأوصت الوزارة بقبول الأطفال حسـب العدد المحدد الـذي يمكـن اسـتيعابه بالروضة، وعند الزيادة تعد قائمة بالانتظار حسب أولوية التسجيل ولا يشترط لقبول الطفل في أحد مستويات الروضة إنهاؤه للمستوى الذي قبله، مع الالتزام بالسن المحددة لكل مستوى.
وأشارت إلى قبول الطفـل في أقـرب روضـة حكومية لسـكنه أو الأقـرب لمقر عمل والدته أو من يعوله، فيما يقبل الأطفال السعوديون في مرحلة رياض الأطفال في أي مدرســـة أهلية أو أجنبيــــة مرخصة دون الحاجة لموافقة مكتب أو إدارة التعليم الأهلي. كما قضت الاشتراطات بعدم قبول الأطفال السعوديين بالمدارس الأجنبية التي تدرّس مـنهج جاليـة معينة تم تخصيصه لتلك الجالية دون غيرها.
وحول آلية تسجيل الطلاب المستجدين (سعوديين وغير سعوديين) في مدارس التعليم العام أكدت الوزارة على مسؤولية ولي الأمـر في تسـجيل ابنـه حسـب المواعيـد الزمنيـة الـتي تحـدد في نظـام نـور، وطباعة نموذج الكشف الطـبي فـور إنهاء تعبئة طلب التسـجيل لمراجعـة الوحـدة الصـحية المدرسـية أو المستشـفى أو المركز الصحي الحكومي أو الأهلي لإجراء الفحص .
وحددت آلية القبول عددا من الحالات التي يقبل فيها الطالب المستجد في المدارس المزدحمة وغير المزدحمة؛ إذ يقبل الطالــب تلقائيــاً في حال كانت المدرسة غير مزدحمة ويتــولى ولــي الأمــر اسـتكمال بقية إجراءات الكشــف الطــي مـع إمكانيــة تحميلــه إلكترونيــاً في النظــام دون الحاجة لمراجعة المدرسة لتقديم الأصـل إلا مـع بدايـة العـام الدراسـي ، وإذا تعذر ذلك يلزم تسليمه للمدرسة خلال الفترة المحددة.
وفي حال كانــت المدرســـة مزدحمـــة فيكون القبـــول (مشـــروطاً) ويـــتم التعامـــل مـــع الطلب بعد وصول رســالة إلى جــوال ولــي الأمــر ليتــولى بعــد ذلــك تعبئــة البيانــات الــتي تثبـت أحقيتــه بتســجيل ابنــه في مدرســة الحــي المزدحمــة وإمكانيــة تحميــل الأوراق المطلوبة كـ( إثبات السكن -وغيرها من الإثباتات الأخرى المطلوبـة في النظام ) وإذا لم يتمكن من تحميل الأوراق المطلوبة يتوجب عليه إحضارها مباشرة للمدرسة خلال الفترة المحددة .
وشددت الوزارة على دور إدارة المدرسة لدراسة الأوراق المرفقة مع طلب التسـجيل وعدم ترك الطلـب معلقـا في نظـام نـور أكثـر مـن عشـرة أيـام عمـل (أسـبوعين) مــن تــاريخ التقديم منعــا لتراكــم طلبــات التســجيل المعلقــة في المدرســة ولإعطاء ولي أمر الطالب فرصة للتسجيل في مدرسة أخرى .
وتضمنت الإجراءات تصــنيف المــدارس الحكوميــة الــتي تبقــى فيهــا شــواغر إلى غــير مزدحمــة فــور انتهـــاء الفـــترة الزمنيـــة المحددة لتســـجيل الطـــلاب الســـعوديين ليتـم تســـجيل الطــلاب الســعوديين المقـــيمين في أحيــا قريبـــة ، أو تســجيل مـــن يعــاملون معاملـــة السعوديين ، ويكون التسجيل في المـدارس الأهليـة عـبر رابـط ولـي الأمـر، ويقـوم قائـد المدرسـة الأهليـة بحــذف طلــب التســجيل للطالــب الــذي لم يســتكمل ولــي أمــر إجراءات قبوله ، أو بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية خلال المدة المحددة ليتسنى لـه التسـجيل في مدرسـة أخــرى بديلــة ، وفي حــال رغبــة إدارة التعلــيم اقتصــار التســجيل عــبر شاشــة قائــد المدرســة الأهليــة تتـــولى إدارة التعلــيم وضـــع صــفر في شــواغر المدرســـة ومــن ثـــم تفعيل التسجيل لتكـون صـلاحيته لـدى مسـتخدم قائـد المدرسـة لضـمان تسـديد الرسوم الدراسية.وفق “أخبار 24”.
وفيما يتصل بتوزيــــع الطــــلاب النــــاجحين مــــن الصــــف الســــادس الابتــــدائي علــــى المــــدارس المتوسطة والطلاب الناجحين من الصف الثالث المتوسط على المدارس الثانوية أوضح الدليل أن ذلك يتم وفق آلية خاصة للتوزيع من قبل مديري المدارس ، إذ يقوم كـل قائـد مدرسـة ابتدائيـة أو متوسـطة خـلال الأسـبوع السـادس مـن الفصـل الدراسي الثاني بالاجتماع بقادة المدارس التي سوف يحول الطلاب إليها بالتنسـيق مع مكتب التعليم لترتيب إحصائية عدد الطلاب المتوقع نجاحهم من مدرسته في الدورين الأول والثاني ، وإبلاغ أوليــاء أمــور الطــلاب بتحويــل ملفــات أبنــائهم إلى مدارســهم الــتي ســوف يدرسون بها في العام الدراسي القادم ، ويتم تحويل ملفــات الطــلاب النــاجحين إلى المــدارس الــتي ســينقلون إليهــا بعــد خــروج نتيجة الـــدور الأول مباشـــرة مـــع حجـــز مقاعـــد للطـــلاب المكملـــين في الـــدور الأول.
كما شددت الوزارة على تشكيل لجـــان للقبـــول والتوزيـــع تخـــتص بمعالجـــة أوضـــاع الطـــلاب الـــذين يتعثـــر قبـــولهم ومـــن ثـــم تحويلـــهم إلى أقـــرب مدرســـة لمقـــار ســـكنهم يتـــوفر بهـــا شـــاغر لتســـجيلهم والاستفادة القصوى من كافة المقاعد المتاحة.
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