أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة أبوعريش في منطقة جازان اليوم الجمعة ناقة سقطت بخزان صرف صحي في إحدى القرى.
وأبان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني في جازان الرائد يحيى القحطاني أن مركز القيادة والتحكم ورد إليه بلاغ يفيد بسقوط ناقة داخل خزان صرف صحي بقرية الخضراء الشمالية التابعة لمحافظة أبوعريش.
وأضاف أنه بمباشرة الفرق لموقع الحادث تبين أنه عبارة عن سقوط ناقة في خزان صرف صحي مهجور بمساحه (٤×٤) متر تقريبا، وتم إخراجها عن طريق الفرقة بحالة سليمة وتسليمها لصاحبها واستكمال باقي الإجراءات مع صاحب الخزان.وفق “أخبار 24”.
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