أوردت مصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة استجوبت والد الطفلة المعنفة “دارين”، وأمرت بحبسه خمسة أيام على ذمة التحقيقات.
وبجانب تهمة تعنيف طفلته، أبانت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” أن الأب يواجه كذلك تهمة إعداد مقطع فيديو مخالف لنظام جرائم المعلوماتية وإرساله للغير.
من جهة أخرى، قالت ناريمان موفق سعيد والدة الطفلة إن هيئة حقوق الإنسان وكلت محامياً لمتابعة قضية ابنتها، مبينةً أنها توجهت أمس إلى كتابة العدل بالمدينة المنورة، واستخرجت وكالة له تنص على توكيله لدى الجهات الرسمية والقانونية لأخذ كافة حقوقها وحقوق ابنتها.
وأضافت أنها تواصلت مع فرع وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة أمس الخميس، حيث استمع الفرع إلى أقوالها وتسلموا كافة الأوراق التي تربطها بزوجها، إضافةً إلى صك طلاق ورقي حرره لها، مشيرةً إلى أن الفرع أبلغها أنها ستتسلم ابنتها في أقرب وقت.
بدوره، أفاد المهندس حسين سعد بحري رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية بمكة المكرمة أنه تم إخضاع الطفلة لفحوص طبية كاملة للاطمئنان على صحتها، مبيناً أنه سيتم تسليمها لوالدتها عن طريق لجنة الحماية الأسرية.
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