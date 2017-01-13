حملت وسائل إعلام يابانية إشادات عدة بولي ولي العهد ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية الأمير محمد بن سلمان؛ مؤكدة أنه أدهش العالم بفكرة إنشاء صندوق هدفه تحقيق مبلغ 100 مليار دولار بمسمّى “صندوق رؤية سوفت بنك”، وذلك في غضون ستة أسابيع فقط.
وأوضحت في تقريرٍ بعنوان “حين التقى الأمير السعودي المليونير الياباني”: “من اللافت للانتباه جرأة الرجلين، الأمير محمد بن سلمان؛ والمليونير ماسايوشي صن؛ المدير التنفيذي لبنك سوفت الياباني، في ظل هذه الحقبة المضطربة”.
وأضافت: “العالم عرف عن الأمير محمد؛ جرأته غير التقليدية، فهو مَن واجه حقيقة نهاية عصر النفط، وضرورة تنويع الاقتصاد بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على النفط لأسباب عدة؛ منها: ثورة النفط الصخري في أمريكا الشمالية، والجيل القادم من المواصلات الذي قد يعتمد على تقنيات مختلفة”. وفق “صدي”.
وقالت، إن الأمير محمد بن سلمان؛ هو مهندس “الرؤية السعودية الطموحة 2030” لدعم وإصلاح اقتصاد بلاده على وجه السرعة لجعلها مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمارات، وتكون بذلك محوراً لوجيتسياً لآسيا وأوروبا وإفريقيا.
وأضافت أن الرجلين السعودي والياباني قد يكونان تعارفا في طوكيو، وهما يختلفان في الجنسية والثقافة، إلا أنهما يتشاركان طريقة التفكير وصناعة القرار وعديداً من المواصفات الأخرى، وشاركتهما “رؤية المستقبل”.
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