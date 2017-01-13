رصد أحد الصيادين في جزيرة فرسان غرب جازان ظهوراً جديداً لحيتان “الأوركا” القاتلة بالقرب من سواحل الجزيرة، ووثق الصياد مشهد الحيتان في مقطع فيديو، وضمن المقطع في بلاغ قدمه لإحدى دوريات حرس الحدود.
وتشير المعلومات عن حيتان “الأوركا”، إلى أنها حيتان خطيرة، تعيش في المياه الباردة، وتنتقل أحياناً للمياه المعتدلة في الشتاء، وتتغذى على الثدييات البحرية ككلاب وعجول وبقر البحر، وتهاجم الإنسان عندما لا تجد الغذاء، ويعتقد أن رائحة الدماء تجتذبها لأنها تتغذى على اللحوم الحمراء، وتوصف بالقاتلة كونها تهدد حياة البشر.
وكان أحد أفراد حرس الحدود قد وثق بالفيديو خلال فبراير من عام 2015 وجوداً نادراً لحيتان “الأوركا” القاتلة التي تتميز بالضخامة ولونها الأسود بأبيض، بالقرب من سواحل جزيرة فرسان غرب جازان.
وفق “أخبار 24”.
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