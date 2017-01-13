نقلت مصادر أن جنديين بالقوات البرية استشهدا أثناء أدائهما مهامهما العسكرية بمنطقة نجران على الحد الجنوبي أمس الخميس.
وأفادت المصادر وفقاً لـ”عاجل” أن الجنديين الشهيدين هما كلٌّ من الجندي أول سلطان بن جوعان الغزواني، والجندي بداح بن صكب الظفيري.
نقلت مصادر أن جنديين بالقوات البرية استشهدا أثناء أدائهما مهامهما العسكرية بمنطقة نجران على الحد الجنوبي أمس الخميس.
وأفادت المصادر وفقاً لـ”عاجل” أن الجنديين الشهيدين هما كلٌّ من الجندي أول سلطان بن جوعان الغزواني، والجندي بداح بن صكب الظفيري.
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