أودعت الجهات المختصة أمس الخميس أحد المسؤولين بالشؤون الصحية بمحافظة بيشة في التوقيف، إثر توجيه الاتهام له بالتورط في قضايا فساد.
وبحسب المصادر، وفقاً لـ”سبق”، فإن المتهم مسؤول رفيع بأحد القطاعات التابعة للشؤون الصحية بالمحافظة، وأنه تم توقيفه في سجن بيشة العام تمهيداً للتحقيق معه في قضايا فساد بينها استغلال النفوذ الوظيفي وتزوير مستندات.
وأضافت المصادر أن هذا الإجراء اتخذ ضد المسؤول بعدما صدر ضده تقرير من إحدى الجهات المختصة يشير لتورطه في إحدى القضايا.
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