أعلنت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية إلقاء القبض على قاتل الطالب السعودي حسين النهدي، الذي قُتل في أحد شوارع مدينة مينوموني في 30 أكتوبر الماضي.
وألقت الجهات الأمنية في ولاية مينيسوتا القبض على المتهم كولين أوسبرن (27 عاماً)، ووجه له المدعي العام الاتهام رسمياً، مطالباً بتسليمه لشرطة ولاية ويسكونسن لإخضاعه للتحقيقات وإحالته للمحاكمة.
من جانبها، أدلت شقيقة المتهم بشهادتها، قائلةً إنها كانت داخل محل لبيع البيتزا، وسمعت أصواتاً في الخارج، وفوجئت بشقيقها يضرب أحد الأشخاص على باب المحل بقوة دون أن تعلم سبب حدوث المشاجرة بينهما، بحسب “سبق”.
بينما ادعى المتهم أن النهدي حاول انتزاع قلادته التي كان يلبسها حول عنقه؛ فقام بدفعه بقوة لإبعاده، الأمر الذي نفاه شهود العيان الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بأقوالهم حول الحادث.
وقال الشهود إن النهدي كان يقف خارج أحد المحال، بينما بدأ المتهم في الصراخ عليه، فحاول النهدي الابتعاد عنه لعدم رغبته في تطور الأمر، إلا أن المتهم اقترب منه مجدداً وقام بلكمه وضربه على رأسه بقوة، فوقع الطالب السعودي أرضاً وظل ينزف دماً، قبل أن تحضر الشرطة والإسعاف للموقع.
يذكر أن المبتعث النهدي قُتل إثر اعتداء في مدينة مينوموني بولاية ويسكونسن في الـ30 من أكتوبر الماضي، حيث حضرت الشرطة والإسعاف لموقع الحادث وتم نقله للمستشفى، قبل أن يُعلن عن وفاته بعدها بساعات.
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