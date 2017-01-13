أفادت مصادر أن صندوق التنمية العقارية سيعلن تمويل 70 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة من خلال البنوك.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية” أن الصندوق سيضمن للبنوك كامل الأعباء المالية عن ذوي الدخل المنخفض والضعيف، بينما سيضمن بعض الأعباء المالية لأصحاب الدخل الجيد والممتاز.
يأتي ذلك فيما ينتظر أن يعلن الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان يوم الأحد المقبل أربعة منتجات إسكانية (أرض وقرض، وفلل، وشقق، وتمويل)، لـ 270 ألف مواطن.
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