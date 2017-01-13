كشفت مصادر أن إدارة نادي الهلال تلقت أمس الخميس عرضا من نادي العين الإماراتي بشكل رسمي، يطلب فيه ضم المهاجم ناصر الشمراني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
وأوضحت أن إدارة نادي الهلال وافقت على عرض نادي العين بشكل مبدئي، فيما تدخل المفاوضات بين الناديين مراحلها النهائية.
يشار إلى أن الشمراني كان قد أبلغ إدارة نادي الهلال في وقت سابق برغبته في خوض تجربة احترافية جديدة بعد أن فقد مركزه الأساسي في تشكيلة الفريق الأول.
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