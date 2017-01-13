بدأ حارس الفريق الأول لنادي الشباب الدولي محمد العويس ترتيب أوراقه للانتقال إلى مدينة جدة من خلال الإيعاز لوكيل أعماله علي الرماح بإيجاد سكن بمواصفات خاصة، وتحديدا عبارة عن فيلا في إشارة قوية لاتفاقه مع الإدارة الأهلاوية للانتقال خلال فترته الحرة نهاية يناير الحالي، بعد أن رفض عرض ناديه الشباب الذي وصل إلى 6 ملايين ريال في السنة.
وبحسب معلومات حصلت عليها مصادر صحفية، فإن العويس اتفق مع الأهلي على الحصول على 25 مليون ريال لـ 5 مواسم، إلى جانب توفير سيارة وفيلا سكنية.
من جهة أخرى، حول نادي الهلال بوصلته إلى الحارس الشبابي الآخر الدولي وليد عبدالله الذي لم يقتنع بالعرض المقدم من ناديه بالحصول على 4 ملايين ريال في السنة إلى جانب مزايا أخرى. وفق “مكة”.
بدورها، شرعت إدارة الشباب في خطوات احتياطية تحسبا لرحيل حارسيها، وذلك من خلال استقطاب حارس شباب النصر وليد السقاف.
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