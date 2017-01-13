تلقى أكاديمي بكلية العلوم والآداب بجامعة بيشة، رسالة تهديد على هاتفه الجوال من أحد طلاب الكلية.
و كشف غرم الله العلياني، المتحدث الإعلامي لجامعة بيشة، عن ملابسات الرسالة، قائلًا: “وصلت رسالة مجهولة من أحد طلاب الكلية إلى أستاذه، يهدده فيها في حالة رسوبه في مادته”.
وأكد العلياني: “أن الجهات الأمنية تكثف من جهودها للعثور على صاحب الرسالة المجهولة”، مشيرًا إلى أن جهة التحقيقات لم تتوصل حتى الآن إلى الشخص المهدد، وفقًا لـ “سبق”.
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