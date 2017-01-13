قالت مصادر إن جهات إدارية عليا طلبت من الإدارة العامة للتعليم بالطائف تزويدها بكافة تفاصيل استضافة إحدى المدارس الثانوية التابعة لها لشخص يدعى “فيحان” أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر، بحسب “عكاظ”، أن الجهات العليا طلبت من إدارة التعليم توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها تجاه هذه القضية، والقرارات التي أصدرتها حيالها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة التعليم بالطائف أوضحت في وقت سابق أنها شكلت لجنة للتحقيق في الحادثة، وقررت إنهاء تكليف مدير المدرسة، وذلك بعدما أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل.
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