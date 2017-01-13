تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان من تحديد هوية لص قام بتكسير زجاج سيارة شاب في محافظة صبيا، خلال وجوده بأحد المطاعم، وسرقة متعلقاته الشخصية.
واستعانت الأجهزة الأمنية، وفقاً لما أوردت صحيفة “عاجل”، بكاميرا المراقبة الخاصة بالمطعم، الذي كان الشاب يتناول فيه الطعام برفقة زملائه، قبل أن يخرج ويتفاجأ بتعرضه للسرقة، ويقوم بإبلاغ الشرطة.
وأظهر المقطع قيام اللص بتكسير زجاج السيارة الأمامي، ليفتح الباب الخلفي ويأخذ بسرعة الأغراض الشخصية للشاب، بينما كان في انتظاره شريك له يستقل دراجة نارية.
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