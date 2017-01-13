أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية أن المملكة خفضت إنتاجها من النفط إلى أقل من 10 ملايين برميل يومياً، لافتاً إلى أن ثمة توجهاً لمزيد من الخفض خلال فبراير المقبل. وأوضح الفالح في تصريحات صحفية أمس الخميس أثناء مؤتمر لقطاع النفط بأبوظبي أن المملكة اضطرت إلى خفض الإنتاج بشدة لأقل من 10 ملايين برميل يومياً، في إطار اتفاق بين المنتجين العالميين. وأشار، حسبما نقلت عنه “رويترز”، إلى أن الوقت الحالي يعدّ موسم طلب منخفض في المملكة، لذلك اجتمع خفض الإنتاج بشدة مع انخفاض الطلب؛ لإبقاء مستوى الإنتاج على مستوى معين حتى نهاية الشهر الحالي. ونوه وزير الطاقة إلى أن المملكة خفضت كذلك مخصصات عملائها في توريد النفط على مستوى العالم لشهر فبراير، مبيناً أن شركة أرامكو أبلغت العملاء بحجم الإمدادات المتوقعة لهم في شهر فبراير، التي ستكون أقل من الشهر الحالي.

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