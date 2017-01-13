أرجع المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يعنف طفلته الرضيعة سبب ارتكابه لذلك الفعل إلى أنه مسحور ومريض نفسي، ويستخدم أدوية وعلاجات لحالته، مبيناً في إفادته للشرطة، أنه مارس التعنيف ضد الطفلة لإغاظة أمها.
وأوضحت مصادر، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن الشرطة أحالت المواطن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كي تتولى استكمال التحقيقات معه، لافتة إلى أنه عاطل عن العمل.
وفيما أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أول من أمس القبض على معنف طفلته، البالغ من العمر 29 عاماً، صرح جد الطفلة لأبيها، أن والدتها سورية الجنسية، وأنها غررت بابنه، وسحبت منه مبلغ مليون ريال.
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