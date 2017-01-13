روى شقيق الزوجة التي قُتلت طعناً على يد زوجها في منزلهما بمحافظة الطائف أمس الأول (الأربعاء)، تفاصيل تنفيذه جريمته أمام أولادهما، لافتاً إلى أن شقيقته قُتلت وهي حامل في شهرها الأخير؛ ما تسبب في وفاة جنينها أيضاً.
وأوضح شقيق الضحية وفقاً لـ”عكاظ”، أن زوج شقيقته أقدم على قتلها أمام أولادهما الثلاثة، مبيناً أن تأثير الجريمة مازال يسيطر عليهم، حيث لا يرددون بعد مشاهدتهم الجريمة سوى كلمات “بابا قتل ماما”.
وأشار إلى ان العلاقة الزوجية بين شقيقته وزوجها كانت مميزة فلم يحدث بينهما أية خلافات أسرية قبل ذلك ولم يمد يده عليها.
فيما كشف تقرير الطبي الشرعي على جثمان الضحية أنها تلقت 15 طعنة بالسكين في جسدها الكامل بمنطقة البطن واليدين والظهر، فيما كانت إحدى الطعنات غائرة في بطنها ما أدى إلى قتل جنينها.
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