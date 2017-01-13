الدكتور محمد بن بادي الحربي

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بالفيديو .. في موقف ظريف مولر يستخدم جواز سفره كهاتف هرباً من الاعلام !

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