ظهر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني توماس مولر في موقف ظريف خلال تواجده مع فريقه في أحد مطارات ألمانيا.
وحاول عدد من الصحفيين والإعلاميين إجراء حوار مع اللاعب الألماني، إلا أنه استخدم جواز السفر الخاص به وكأنه هاتف يتحدث فيه، كي لا يتحدث مع أحد في الإعلام.
يذكر أن مولر يعيش أياما صعبة في الفريق البافاري، بعد انتشار الأنباء في الفترة الأخيرة حول نية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الاستغناء عنه في المستقبل.وفق “أخبار 24”.
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