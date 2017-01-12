تمنى الناقد الرياضي علي الزهراني أن يستطيع الدولي العراقي سعد عبد رب الأمير حل الضعف الواضح في مركز المحور داخل الفريق الأهلاوي، موضحا أن محترف القادسية السابق قادر على إثبات نفسه مع الراقي، وأنه صفقة رابحة.
وقال الزهراني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “نتمنى أن يحل سعد الأمير مشكلة الضعف الفني في محور الأهلي ويثبت للجميع بإنه صفقة رابحة ، بالتوفيق يا سعد”.
وكانت إدارة النادي الأهلي قد استطاعت إقناع نظيرتها في القادسية بالموافقة على انتقال المحترف العراقي، سعد عبد رب الأمير، إلى صفوف الفريق الأهلاوي لمدة عام ونصف قابل للتجديد.
ووافقت إدارة نادي القادسية على انتقال اللاعب العراقي إلى الراقي بعد مفاوضات طويلة، وسيعلن الأهلي عن التوقيع مع سعد غداً الجمعة.
جدير بالذكر أن الدولي العراقي سيعوض المحترف لويز كارلوس المرجح إلغاء عقده، حيث سيشغل لاعب القادسية السابق ذات المركز في خط الوسط الأهلاوي.وفق “النادى”.
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