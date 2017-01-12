أثنى النجمين الرائعين السابقين بالمنتخب العراقي والسعودي ، نشأت أكرم ومحمد عبدالجواد على الدولي العراقي المميز ” سعد عبدالأمير ” المنضم لصفوف النادي الأهلي من القادسية في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.
وأعلن القدساويون مساء الخميس موافقتهم على بيع ما تبقى من عقد العراقي سعد عبدالأمير إلى الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات استمرت قرابة أسبوعين، بطلب من السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي.
وتسببت رغبة متوسط الميدان الدفاعي العراقي ” سعد عبدالأمير ” في إنتقاله لصفوف النادي الأهلي من القادسية في يناير الجاري ،وقال اللاعب صاحب الـ24 عاما في تصريحات بالساعات الماضية لبرنامج في المرمى عبر قناة العربية : “هناك مفاوضات مع الأهلي،وهو فريق بطل،واللعب في صفوفه طموح أي لاعب، وأتمنى أن تنجح المفاوضات وأرتدي القميص الأخضر” … وبالفعل تحقق حلم اللاعب الليلة بالموافقة على رحيله لحامل الثلاثية المحلية.وفق “النادى”.
وإذا عدنا إلى الوراء قليلاً ،وتحديدا مع تألق سعد عبدالأمير رفقة الفريق القدساوي في دوري جميل للمحترفين ،وتعليق نجوم التحليل الفني بشبكة أم بي سي برو سبورتس الناقلة للمسابقة السعودية على مستوى اللاعب وإشادتهم الكبيرة به وبقدراته وحضوره المميز داخل الميدان.
سنرصد لكم تصريح ثنائي التحليل الفني بشبكة برو سبورتس ،نشأت أكرم ومحمد عبدالجواد بخصوص الدولي العراقي سعد عبدالأمير .. على النحو التالي :
نشأت أكرم نجم فريق الشباب وأسواد الرافدين السابق : ” سعد عبد الأمير تطور كثيرا مع القادسية وأنعكس ذلك بالإيجاب على مستواه رفقة المنتخب العراقي،فهو قادر على التمرير الدقيق وايصال الكرات الحاسمة لزملائه أمام المرمى إضافة إلى التسجيل وحضوره الدفاعي والهجومي على أكمل وجه كمتوسط ميدان ،وأتمنى استمراره على نفس مستواه في الفترة المقبلة،وسعد عبدالأمير إضافة قوية وكبيرة لأي فريق “.
محمد عبدالجواد نجم فريق الأهلي والمنتخب السعودي السابق عن الدولي العراقي : ” تواجد سعد عبدالأمير مهم للغاية فهو قريب دائماً من المدافعين وخصوصا في الحالة الدفاعية ،بالإضافة إلى شخصيته الرائعة داخل الملعب ،فتشعر بأنه قائد في الفريق وهذا ما يعجبني كثيرا “.
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