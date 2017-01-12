نشر الداعية ، محمد العريفي فيديو لأبنائه أثناء توجّههم إلى أحد المساجد، لبيع التمور أمامه .
وقال العريفي في مقاطع نشرها عبر حسابه في “سناب شات”، وتم إعادة جمعها في المقطع أدناه على يوتيوب، إن لديه قناعة بضرورة تعليم الأطفال البيع والشراء ومقابلة الناس منذ الصغر.
كما أشار العريفي إلى أنه اشترى كمية من التمور، وأعطاها لأبنائه ليبيعوها أمام مسجد الراجحي في الرياض، إلا أنهم لم يجدوا مكاناً أمام بوابة المسجد.وفق “أخبار 24”.
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