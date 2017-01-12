( الاعلام التربوي) قسم التربية الخاصة أ. مريم الصليح :
حقق البرنامج التوعوي (( ريادتي بإرادتي )) والذي قدّمته الأستاذه كريمه سليمان العطوي مدّرب معتمد ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 / 4 / 1438 هـ نجاحاً كان شاهدًا عليه كل من حضر البرنامج ؛ وبرز ذلك من خلال إشادة الحاضرات وقد نظم قسم التربية الخاصة هذا البرنامج بالشراكة المجتمعية مع مركز التنمية الإجتماعية الأهلية باليمامة ، وبتشريف من قبل المساعد لمدير التعليم الأستاذة /شريفه القرني
وحضور مميز للمشرفات التربويات وقائدات المدارس ومعلمات برامج التربية الخاصة باالمحافظة ، وتناول البرنامج الحديث عن عدة محاور كان من أبرزها * نظرة الأديان السماوية والحضارات القديمة لذوي الإعاقة ، مناقشة المسميات التي تطلق على ذوي الإعاقة والتعرف على المصطلحات الخاصة باالكفيف ، أيضاً أسباب عدم وعي المجتمع بكيفية التعامل مع الكفيف ، بالإضافة إلى الإفصاح عن سر عظيم من أسرار الكفيف لم يعرفه أحد من قبل . خلال البرنامج توجهت المساعد لمدير التعليم شكرها للأستاذة / كريمه العطوي على حضورها المميز والفعّال لمحافظة الخرج ، وتقدمت بالشكر لمنسوبات قسم التربية الخاصة برئاسة الأستاذة /تهاني الربيع ، ومركزالتنمية الإجتماعية بإدارة الأستاذة /صالحة الداعج على التنظيم الرائع لهذا البرنامج ، وانه باكورة التعاون مابين إدارة التعليم باالخرج مع مركز التنمية الإجتماعية ، تلى ذلك شكر من قبل رئيسة قسم التربية الخاصة /تهاني الربيع لجميع القائمين على نجاح هذا البرنامج وخصت بالشكر المشرفتان التربويتان الأستاذة مريم الصليح والأستاذة شيخه العييناء على مباشرة أعمال البرنامج لحظة بلحظة وتقدمت بالشكر الجزيل لجميع برامج التربية الخاصة المشاركه في هذا اللقاء ومعلمات البرامج على الحضور والمبادرة المميزة . هذا وصاحب البرنامج معرض لأبرز أعمال طالبات ذوي الإحتياجات الخاصة والوسائل التعليمية التي تم توظيفها في تدريس هذه الفئات . المعرض من تنظيم قسم التربية الخاصة وتنفيذ معلمات البرامج في محافظة الخرج ، وتم تدشينه من قبل مدير التعليم صباح اليوم الخميس الموافق 14 / 4 / 1438 هـ ..
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