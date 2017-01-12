أتاحت وزارة التعليم مشروع تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة وذلك لخلق فرص عمل للمواطنين بتمكينهم من الإستثمار في مجال المقاصف المدرسية من خلال تشغيلها أو تسويق منتجاتهم لتكون منافذ بيع دائمة ، والأسرة المنتجة العاملة في المقاصف المدرسية هي أسرة سعودية مكونة من فرد (ذكر أو أنثى ) أو عدة أفراد تعمل في إعداد وجبات غذائية صحية في المدرسة بشكل منتظم ملتزمة بلائحة المقاصف المدرسية ، ويقتصر عمل الأسر المنتجة في المقاصف المدرسية في المرحلة الحالية على نماذج التشغيل التي تعتمد على إعداد الوجبات الصحية خارج المنزل ويوجد عدة نماذج لذلك ،ويتم تطبيق التجربة في عدد من الإدارات بما لايتجاوز نسبة (10 % ) من إجمالي عدد المقاصف المدرسية وليس المدارس ، وهناك عدة شروط وضوابط لإختيار الأسر المنتجة ، وإشتراطات صحية معتمدة في الوزارة ، ولابد من معرفة إجراءات تنفيذ التجربة بالتواصل مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية أو أحد فروعها ، والتواصل مع المؤسسات والجمعيات واللجان المعتمدة لترشيح الأسر المنتجة الجادة والمناسبة للعمل في المقاصف والتنسيق مع الأسر المنتجة المرشحة وإلى غير ذلك من الإجراءات اللازمة .
شكر وكيل الوزارة للشؤون المدرسية د. محمد بن عبدالله الهران إدارات التعليم التي حرصت على تفعيل المشروع ومن بينها إدارة تعليم الخرج وحث إدارات التعليم التي لم تُفعل المشروع بالشكل المطلوب بذل مزيد من الجهد في تسريع تنفيذه والعمل على تذليل جميع صعوباته .
ووجه سعادة مدير التعليم د. عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار قسم خدمات الطلاب (شعبة المقاصف بنين-بنات) أن يلقى المشروع جلَ عنايتهم وإهتمامهم بإتخاذ كافة الوسائل لإستثماره لصالح طلاب وطالبات المحافظة ،و باشر قسم خدمات الطلاب( شعبة المقاصف بنين-بنات) ممثلاً في مدير القسم أ. محمد العنزي ومشرفة المقاصف أ. ريم الدبيس العمل بالإعلان عن المشروع في وسائل التواصل الإجتماعي وتلقي إتصالات وإستفسارات الأسر المنتجه وتوجيههم وتذليل الصعوبات عليهم وتقديم النماذج والضوابط والإشتراطات اللازمة لتشغيل المقاصف في مدارس محافظة الخرج ، وقد تم توزيع الأسر المنتجة على المقاصف المدرسية في الميدان ، ومن خلال المتابعة لُوحظ الرضا عن مايقدم من أكلات صحية ومنوعة وطازجة ومناسبة من ناحية الأسعار وذلك من خلال إستطلاع رأي عدد من قائدي وقائدات المدارس والطالبات وتمنى الجميع أن تكلل هذه الخطوة بالنجاح والتوسع فيها في المستقبل .
وعبر د. العبدالجبار عن سعادته بتطبيق هذا المشروع ( أُسر ) في مدارس المحافظة مؤملاً أن يكون هناك خطة توسعية خلال الأعوام القادمة موجهاً شكره وتقديره لفريق العامل بهذا المشروع إبتداءاً من المساعد للشؤون المدرسية د. صالح الدويلة والمساعد للشؤون التعليمية أ. خالد الحربي ولقريق العمل في قسم خدمات الطلاب (شعبة المقاصف بنين-بنات) ممثلا في مدير القسم أ.محمد العنزي ومشرفة المقاصف أ. ريم الدبيس .
وفيما يلي بيان بأسماء الأسر المنتجة المشغلة لبعض المقاصف المدرسية( بنين) في محافظة الخرج وهي إبتدائية الأبناء في القاعدة العسكرية .
وبالنسبة لأسماء الأسر المنتجة المشغلة لبعض المقاصف المدرسية( بنات) في محافظة الخرج هي كالآتي :
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