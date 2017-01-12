بتوجيهات سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار ومتابعة من المساعد للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة قام قسم التجهيزات المدرسية بتجهيز عدد 230 فصل تعليمي لمدارس البنين والبنات بأجهزة العرض التعليمية وذلك بعد تأمينها بالتعاون مع قسم المشتريات بالإدارة من خلال صرفها وتركيبها وعمل التمديدات اللازمة لها في الفصول ، وذلك ضمن خطة تستهدف 300 فصل تعليمي للعام الدراسي الحالي مابين جديد ومعاد تأهيله ..
ويأتي ذلك إدراكاً لأهمية توفير مثل هذه الأجهزة كحلول شاملة لعرض الوسائل التي تسهم في تحسين أداء المعلم /ــــة وتجويد العملية التعليمية ، وكذلك امتداد لعمليات سابقة تهدف لسد احتياج مدارس المحافظة وتغطية أكبر عدد ممكن منها بالأجهزة التعليمية ( كالبروجكترات ، والحاسبات ، والسبورات التفاعلية ، وشاشات العرض ) وغيرها ومحاولة تحديث ماسبق صرفه في أعوام سابقة نتيجة لقدمها وذلك بما يتاح للإدارة من موارد مادية لهذا الشأن .
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