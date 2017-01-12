أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، ياسر المعارك، اليوم (الخميس)، أن ما تم تداوله حول إدراج جراحات السمنة ضمن العمليات المشمولة بالتامين الصحي غير صحيح.
وقال المعارك في مداخلة له عبر قناة “الإخبارية”: “لا صحة لما تم تداوله عن إدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي”.
وكانت مصادر قد كشفت في وقت سابق عن اعتزام مجلس الضمان الصحي إدراج جراحات السمنة ضمن التأمين الصحي، قبل أن يتم نفي هذا الأمر كليا من قبل الناطق الإعلامي للمجلس.
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