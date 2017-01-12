أصيب مواطن كان يقضي شهر العسل مع زوجته في جزر المالديف بعارض صحي نُقل بسببه إلى أحد المستشفيات وأدخل إلى العناية المركزة.
وتحملت السفارة السعودية لدى المالديف تكاليف علاج المواطن، كما نقلت زوجته إلى فندق ووفرت لها وسيلة نقل لإيصالها إلى المستشفى بشكل يومي للبقاء بجوار زوجها
كما تواصلت السفارة مع الجهات المختصة في المملكة حتى صدرت، وفقاً لـ”سبق”، توجيهات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل المواطن إلى أحد مستشفيات محافظة جدة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج