رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ شاب لجريمة سرقة من أحد المساجد الواقعة في أحد أحياء مدينة الرياض.
وبدا الشاب في المقطع وهو يحاول دخول المسجد (جامع الغنام بحي العزيزية)، حيث ظهر وهو يتنقل بين مداخل المسجد، حتى وجد باباً مفتوحاً ودخل منه إلى المسجد.
وبعد دقائق من دخوله إلى المسجد خرج الشاب مسرعاً وهو يحمل معه جهاز تشغيل السماعات في كيس بلاستيكي وينطلق بعيداً عن المسجد.
ويتضح من معلومات المقطع أنه صُور يوم الثلاثاء الماضي، بعد الساعة الواحدة ظهراً، حيث يكون المسجد في الغالب خاليا من المصلين بعد صلاة الظهر.
وفق “أخبار 24”.
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