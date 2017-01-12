كشف والد الأب المعنف لرضيعته، تفاصيل جديدة حول العلاقة بين ابنه وزوجته، مؤكدا أنه تولى رعاية حفيدته الطفلة في منزله ووفر لها كافة وسائل الرعاية، بحسب قوله، وأن فيديو التعنيف حدث قبل أكثر من شهر.
واتهم جد الرضيعة، وفقا لـ “المدينة”، زوجة ابنه (سورية الجنسية) بأنها غررت بالأخير وسحبت منه مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال، بعد أن تزوجها في مصر دون موافقة الجهات المعنية في المملكة وأحضرها بتأشيرة زيارة.
وقال إنه تولى أمر تربية الرضيعة في منزله، ووفر لها وسائل الرعاية والاعتناء بها وأحضر مربية لمتابعة شؤونها، مبررا ذلك بأن الطفلة لا ذنب لها فيما حدث من خلافات بين الأب والأم، وموضحا أن مقطع الفيديو المنتشر للتعنيف حدث قبل أكثر من شهر، دون أن يبين ملابساته وردة فعله تجاه معنف حفيدته.
يذكر أن القضية أثارت جدلا كبيرا، بعد تداول مقطع فيديو لشخص يضرب رضيعته بطريقة وحشية، لتناشد الأم ضرورة تخليصها منه، مدعية أن زوجها استخدم فيديوهات اعتدائه على رضيعته لإجبارها على الرجوع له، قبل أن تعلن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الوصول إلى الطفلة ونقلها لدار الحماية، ومن بعدها أعلنت شرطة مكة القبض على الوالد المتهم بالتعنيف.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج